Promenade Olfactive au jardin – Fête de la nature chemin de reydet 1268 chemin de reydet L'Isle-sur-la-Sorgue

2022-05-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-21 12:30:00 12:30:00

Visite guidée de la roseraie, distillation de fleurs, dégustation de plantes , observation de la vie sauvage au jardin. Créations au Naturel : PARFUMS Cosmétiques, Eau de Roses, Pétales de roses, sirops de sureau, confitures… accueil@islesurlasorguetourisme.com +33 4 90 38 04 78

