PROMENADE NOCTURNE Le Breil-sur-Mérize, 26 juin 2021-26 juin 2021, Le Breil-sur-Mérize.

PROMENADE NOCTURNE 2021-06-26 – 2021-06-26 Zoo de Pescheray Domaine de Pescheray

Le Breil-sur-Mérize 72370

EUR Suivez le guide à la tombée de la nuit et vivez des sensations fortes dans la forêt de PESCHERAY, à la rencontre des animaux nocturnes.

Le monde mystérieux de la nuit vous livrera quelques secrets au cours d’une balade sauvage, la tête dans les étoiles.

Visite à partir de 6 ans. 6-12 ans : 19€/ 13 ans et plus : 29€.

Pot d’accueil, présentation et visite guidée VIP

Groupes limités en fonction des conditions sanitaires recommandées

+33 2 43 89 86 04

