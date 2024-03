Promenade nocturne à l’écoute des animaux de la forêt La Maison des forêts Rouen, vendredi 25 octobre 2024.

Promenade nocturne à l’écoute des animaux de la forêt La Maison des forêts Rouen Seine-Maritime

Participez en famille à une balade commentée dans une forêt d’exception à la découverte de la faune nocturne.

Points clés

Pour petits et grands

Label Forêt d’exception@

A l’écoute des cris des animaux

A la tombée de la nuit, venez-vous balader en famille accompagné d’un animateur nature dans la forêt de la Londe Rouvray labélisée forêt d’exception@.

Tous vos sens seront en éveil les odeurs décuplées, vos yeux s’habitueront à l’obscurité et votre ouïe s’affinera. Partez à la rencontre des habitants de la forêt et écoutez les cris des animaux et les bruits de la nuit.

Une expérience originale pour appréhender la nature autrement sur un parcours de 3km.

Un atelier pour les enfants ponctuera cette balade avec la fabrication d’une chauve-souris.

Durée 1h30

Nombre de participants de 5 à 25 participants par sortie

Selon la météo, prendre une tenue adaptée (pas de vêtement réfléchissant)

Avoir une lampe de poche par personne

Début : 2024-10-25 18:30:00

fin : 2024-10-25 20:00:00

La Maison des forêts Allée des Roches

Rouen 76500 Seine-Maritime Normandie accueil@rouentourisme.com

