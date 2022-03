Promenade Nocture : “La nuit, patrimoine méconnu du Perche” Thiron-Gardais Thiron-Gardais Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Thiron-Gardais

Promenade Nocture : “La nuit, patrimoine méconnu du Perche” Thiron-Gardais, 19 mars 2022, Thiron-Gardais. Promenade Nocture : “La nuit, patrimoine méconnu du Perche” Thiron-Gardais

2022-03-19 – 2022-03-19

Thiron-Gardais Eure-et-Loir Thiron-Gardais Dans le cadre du Ramdam des bibliothèques 2022 et en partenariat avec le Parc Naturel du Perche, venez découvrir la biodiversité nocturne de la région, suivie d’un moment convivial autour d’une boisson chaude. biblio.tg@orange.fr +33 6 78 04 55 11 Médiathèque de Thiron-Gardais

Thiron-Gardais

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Thiron-Gardais Autres Lieu Thiron-Gardais Adresse Ville Thiron-Gardais lieuville Thiron-Gardais Departement Eure-et-Loir

Promenade Nocture : “La nuit, patrimoine méconnu du Perche” Thiron-Gardais 2022-03-19 was last modified: by Promenade Nocture : “La nuit, patrimoine méconnu du Perche” Thiron-Gardais Thiron-Gardais 19 mars 2022 Eure-et-Loir Thiron Gardais

Thiron-Gardais Eure-et-Loir