INERTIE Promenade Newton, 25 juin 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

On découvre une toupie échouée, abandonné à sa trajectoire circulaire. Deux funambules marchent, générant des mouvements inattendus. Lorsque cette sculpture mobile géante s’anime, une histoire s’écrit à l’aide de la gravité. Un spectacle du festival Le Mans fait son cirque..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . .

Promenade Newton

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



We discover a beached top, abandoned to its circular trajectory. Two tightrope walkers generate unexpected movements. When this giant mobile sculpture comes to life, a story is written with the help of gravity. A show from the Le Mans fait son cirque festival.

Descubrimos una peonza varada, abandonada a su trayectoria circular. Dos equilibristas generan movimientos inesperados. Cuando esta gigantesca escultura móvil cobra vida, se escribe una historia con ayuda de la gravedad. Un espectáculo del festival Le Mans fait son cirque.

Wir entdecken einen gestrandeten Kreisel, der seiner kreisförmigen Flugbahn überlassen wird. Zwei Seiltänzer laufen herum und erzeugen unerwartete Bewegungen. Wenn diese riesige bewegliche Skulptur zum Leben erwacht, wird mit Hilfe der Schwerkraft eine Geschichte geschrieben. Eine Aufführung des Festivals Le Mans fait son cirque.

Mise à jour le 2023-05-25 par eSPRIT Pays de la Loire