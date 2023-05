PLATEAU PROCIRK Promenade Newton, 24 juin 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Pour la 6e année, Le Plongeoir – cité du Cirque réunit au festival des étudiantes et des étudiants issus des centres de formations professionnelles du réseau Procirk. Elles et ils composent un plateau inédit de numéros prometteurs. Spectacle du festival Le Mans fait son Cirque..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

Promenade Newton

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



For the 6th year, Le Plongeoir – cité du Cirque brings together students from the Procirk network’s professional training centers. They make up an original line-up of promising acts. Le Mans fait son Cirque festival show.

Por 6º año, Le Plongeoir – cité du Cirque reúne a alumnos de los centros de formación profesional de la red Procirk. Forman un original cartel de promesas. Espectáculo del festival Le Mans fait son Cirque.

Zum sechsten Mal bringt Le Plongeoir – cité du Cirque Studentinnen und Studenten aus den Berufsbildungszentren des Procirk-Netzwerks zum Festival zusammen. Sie stellen eine neue Bühne mit vielversprechenden Nummern zusammen. Aufführung des Festivals Le Mans fait son Cirque.

