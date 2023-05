Festival Le Mans fait son Cirque Promenade Newton, 16 juin 2023, Le Mans.

Découvrez 22 spectacles de cirque du 16 au 25 juin 2023 pour la 22e édition du festival Le Mans fait son Cirque ! Rendez-vous au Plongeoir – Cité du Cirque et sur la Promenade Newton où les toiles de chapiteaux se multiplient pour rejoindre le nouveau Chapiteau inauguré en novembre dernier. Aux 70 représentations de cirque s’ajoutent concerts, rencontres professionnelles et animations ludiques pour partager des moments artistiques et conviviaux entre amis et en famille.

Organisé par Le Plongeoir – Cité du Cirque, Pôle national Cirque en voie de labellisation, Le Mans fait son Cirque s’imagine en grande proximité des artistes et met l’ensemble de la filière cirque à l’honneur. Le cirque se vit intensément en juin au Mans où plus de 20 000 festivalières et festivaliers sont attendus !

Informations et billetterie sur www.leplongeoir-cirque.fr

