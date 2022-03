Promenade nature et patrimoine à Nibelle depart 42 rue Saint Sauveur Nibelle Nibelle Catégorie d’évènement: Nibelle

Découvrez, lors d’une randonnée commentée de 7 km, l’histoire du village de Nibelle et de ses potiers, dont l’existence est attestée depuis 1285. Le petit village est connu pour sa poterie très atypique : “la Boëlle”, pichet avec une tête de chien. Lors de la randonnée, vous découvrirez également le château du Hallier construit en 1540 (le château sera visible uniquement de l’extérieur). Pendant la promenade, vous partirez à la rencontre de la faune et de la flore liées à différents milieux naturels et apprendrez à reconnaître des plantes communes que nous trouvons au bord des chemins. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-16T15:00:00 2022-06-16T17:00:00;2022-07-28T09:30:00 2022-07-28T11:30:00;2022-09-30T15:00:00 2022-09-30T17:00:00

