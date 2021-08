LUC-SUR-MER Place du petit enfer Luc-sur-Mer Promenade naturaliste sur la laisse de mer Place du petit enfer LUC-SUR-MER Catégorie d’évènement: Luc-sur-Mer

Place du petit enfer, le samedi 21 août à 15:00

Au large du nouveau Petit Enfer de Luc, nous proposons une tranquille promenade naturaliste qui permettra d’observer sa grande biodiversité, surtout la multitude des invertébrés marins. (0,2km/2h) – Niveau 1

Gratuit

Au large du nouveau Petit Enfer de Luc, nous proposons une tranquille promenade naturaliste qui permettra d'observer sa grande biodiversité, surtout la multitude des invertébrés marins. (0,2km/2h) – Niveau 1

Place du petit enfer 14530, LUC-SUR-MER

2021-08-21T15:00:00 2021-08-21T17:00:00

