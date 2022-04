Promenade naturaliste Châteauneuf-sur-Loire, 15 mai 2022, Châteauneuf-sur-Loire.

Promenade naturaliste Châteauneuf-sur-Loire

2022-05-15 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-15 16:30:00 16:30:00

Châteauneuf-sur-Loire Loiret Châteauneuf-sur-Loire

Parcourons ensemble le parc arboré de Châteauneuf, ses sous-bois, ses lisières et apprenons à saisir toute la diversité botanique d’un espace, d’une saison.

Lors d’une promenade de 2h30-3h00, nous nous arrêtons au gré des rencontres pour apprécier avec nos sens, la diversité végétale présente sur l’espace du parc. Petites histoires, petits exercices de détermination botanique, contextualisation écologique ponctuent la visite.

Animateur nature expérimenté, Pascal partage avec passion et convivialité son expérience de naturaliste et de pédagogue. Avec lui, vous ferez vos premiers pas d’apprentis botanistes et mettrez vos sens en éveil, pour un regard plus avertis sur votre environnement proche.

Réservation auprès de Pascal: pascalcotty@mailoo.org ou 07 82 37 70 42

Promenade naturaliste

jennifleurs45@gmail.com +33 6 74 91 35 43 https://www.jennifleurs.fr/promenade-naturaliste

Parcourons ensemble le parc arboré de Châteauneuf, ses sous-bois, ses lisières et apprenons à saisir toute la diversité botanique d’un espace, d’une saison.

Lors d’une promenade de 2h30-3h00, nous nous arrêtons au gré des rencontres pour apprécier avec nos sens, la diversité végétale présente sur l’espace du parc. Petites histoires, petits exercices de détermination botanique, contextualisation écologique ponctuent la visite.

Animateur nature expérimenté, Pascal partage avec passion et convivialité son expérience de naturaliste et de pédagogue. Avec lui, vous ferez vos premiers pas d’apprentis botanistes et mettrez vos sens en éveil, pour un regard plus avertis sur votre environnement proche.

Réservation auprès de Pascal: pascalcotty@mailoo.org ou 07 82 37 70 42

jennifleurs

Châteauneuf-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-04-01 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS