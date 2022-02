Promenade musicale proposée par des jeunes pousses dans la cour et le jardin fleuris de La Chevallerie. Château de La Chevallerie, 4 juin 2022, Sainte-Gemme-la-Plaine.

**Promenade musicale :** Les jeunes pousses et leurs professeurs de l’école de musique de Luçon sont heureux de partager avec vous des mini concerts de musique acoustique en plein air, au milieu des fleurs et topiaires. Concerts intérieurs également dans les salons de La Chevallerie. **Nombreux ensembles :** Ensemble Alcide (musique baroque), orchestre à cordes (du violon au violoncelle), élèves organiste et leur professeur (organiste à la cathédrale de Luçon), duo et trio d’élèves. **La cour et le jardin :** une cour carrée entourée de bâtiments avec un parterre d’herbe en son centre, et 4 magnolias grandiflora qui marquent les coins. Un pin assure également de l’ombre. Des rosiers la décorent. Et un jardin organisé selon un plan régulier pour répondre à la façade très régulière de La Chevallerie. Vivaces, annuelles, rosiers, topiaires animent ce jardin clos de murs.

Entrée du site : 4 euros par personne, gratuit jusqu’à 12 ans inclus, mini concerts inclus. Pensez à prendre un chapeau !

Ces promenades prennent la forme de mini concerts répartis dans les cour et jardin. Ils sont proposés par les élèves et leurs professeurs de l’EMI. Solution de repli prévue si temps maussade.

Château de La Chevallerie rue de la Chevallerie 85400 SAINTE GEMME LA PLAINE Sainte-Gemme-la-Plaine Vendée



2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T18:30:00