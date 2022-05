Promenade musicale dans le parc du château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc Catégories d’évènement: Ancy-le-Franc

Yonne

Promenade musicale dans le parc du château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc, 7 août 2022, Ancy-le-Franc. Promenade musicale dans le parc du château d’Ancy-le-Franc Place Clermont-Tonnerre Parc du château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc

2022-08-07 – 2022-08-07 Place Clermont-Tonnerre Parc du château d’Ancy-le-Franc

Ancy-le-Franc Yonne Ancy-le-Franc EUR 10 14 Déambulez dans le parc, guidés par les artistes au fil de trois moments de musique et de danse ! Déambulez dans le parc, guidés par les artistes au fil de trois moments de musique et de danse ! Place Clermont-Tonnerre Parc du château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc

