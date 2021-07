Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc, Yonne Promenade musicale dans le parc du château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc Catégories d’évènement: Ancy-le-Franc

Yonne

Promenade musicale dans le parc du château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc, 8 août 2021-8 août 2021, Ancy-le-Franc. Promenade musicale dans le parc du château d’Ancy-le-Franc 2021-08-08 – 2021-08-08 Place Clermont-Tonnerre Parc du château d’Ancy-le-Franc

Ancy-le-Franc Yonne Ancy-le-Franc Yonne EUR 10 14 MURMURES MÉMOIRE D’UN JARDIN HISTORIQUE

Avec Katell Herbert flûte

Stéphane Magnin compositeur électro-acousticien

Hugo Philippeau clavier électronique

Ô’BRIGAD BAZAR DÉAMBULATOIRE VIBRATOIRE

Cie Ens’Batucada orchestre de percussions

LOUVOIS, L’INSOLENT

De Raphaëlle Vinteuil, avec Patrice Ricci comédien Programme 2021 MURMURES MÉMOIRE D’UN JARDIN HISTORIQUE

Avec Katell Herbert flûte

Stéphane Magnin compositeur électro-acousticien

Hugo Philippeau clavier électronique

Ô’BRIGAD BAZAR DÉAMBULATOIRE VIBRATOIRE

Cie Ens’Batucada orchestre de percussions

LOUVOIS, L’INSOLENT

De Raphaëlle Vinteuil, avec Patrice Ricci comédien dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Ancy-le-Franc, Yonne Autres Lieu Ancy-le-Franc Adresse Place Clermont-Tonnerre Parc du château d'Ancy-le-Franc Ville Ancy-le-Franc lieuville 47.77404#4.16543