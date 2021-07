Paris Lac des Minimes Paris PROMENADE MUSICALE COAX Lac des Minimes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le samedi 24 juillet 2021

de 11h à 13h

gratuit

18 musicien.es dispersés en 9 points autour du lac donneront des concerts en pleine nature. Les 24 juillet après un grand pique-nique convivial (mais distancié) au rythme d’une jam session menée par les adhérents du Groupe d’Entraide Mutuelle de Montreuil (GEM), 18 musicien.es dispersés en 9 points autour du lac donneront des concerts en pleine nature. Les promeneurs de tous bords, familles et sportifs guidés par les sons se retrouvent, au détour d’un bosquet, d’un bras de rivière, à la croisée de deux chemins, en présence de propositions artistique singulières, petites formes éclectiques et performatives. Une belle occasion de découvrir des formes artistiques singulières dans un cadre inhabituel. Concerts -> Autre concert Lac des Minimes 1 Route de la Cascade Paris 75012

