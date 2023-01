PROMENADE MUSICALE AU MUSÉE Le Mans Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe

PROMENADE MUSICALE AU MUSÉE Le Mans, 29 janvier 2023, Le Mans . PROMENADE MUSICALE AU MUSÉE 2 Rue Claude Blondeau Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt Le Mans Sarthe Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau

2023-01-29 – 2023-01-29

Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau

Le Mans

Sarthe Les élèves des cycles spécialisés du Conservatoire vous invitent à venir les écouter tout en déambulant dans le musée Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt.

Rdv pour la promenade musicale dimanche 29 janvier à 14h30 ! Promenade musicale proposée par les élèves du Conservatoire +33 2 43 47 38 62 Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Le Mans Sarthe Musée Jean-Claude-Boulard - Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Ville Le Mans lieuville Musée Jean-Claude-Boulard - Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

PROMENADE MUSICALE AU MUSÉE Le Mans 2023-01-29 was last modified: by PROMENADE MUSICALE AU MUSÉE Le Mans Le Mans 29 janvier 2023 2 Rue Claude Blondeau Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt Le Mans Sarthe le mans sarthe

Le Mans Sarthe