Promenade musicale au musée de l'AP-HP Musée de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris Samedi 14 mai, 18h00 Sur inscription

Dialogue entre trois musiciens de l’orchestre de l’AP-HP et le guide du musée pour raconter l’histoire d’œuvres exceptionnelles, au cours d’une promenade immersive dans les réserves du musée.

Trois instrumentistes à corde de l’orchestre de l’AP-HP dialogueront avec un guide du musée pour raconter l’histoire de collections prestigieuses de l’institution, au cours d’une promenade immersive dans les réserves du musée. Hôpital Bicêtre, Secteur orange, Bâtiment Mathieu-Jaboualy, porte 36

Bicêtre Hospital, Orange Sector, Mathieu-Jaboualy Building, Gate 36 Upon registration Saturday 14 May, 18:00 Tres instrumentistas de cuerda de la orquesta de la AP-HP dialogarán con un guía del museo para contar la historia de las prestigiosas colecciones de la institución, durante un paseo inmersivo por las reservas del museo. En inscripción Sábado 14 mayo, 18:00 78 rue du général Leclerc 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Heure : 18:00 - 19:30 Lieu Musée de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris Adresse 78 rue du général Leclerc 94270 Le Kremlin-Bicêtre Ville Le Kremlin-Bicêtre

Musée de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris Le Kremlin-Bicêtre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-kremlin-bicetre/

