Trois instrumentistes à corde de l’orchestre de l’AP-HP dialogueront avec un guide du musée pour raconter l’histoire de collections prestigieuses de l’institution, au cours d’une promenade immersive dans les réserves du musée.

Musée de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris 78 rue du général Leclerc 94270 Le Kremlin-Bicêtre

