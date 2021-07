Soultz-Haut-Rhin Château-Musée Bucheneck Haut-Rhin, Soultz-Haut-Rhin Promenade musicale à travers l’Europe baroque Château-Musée Bucheneck Soultz-Haut-Rhin Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Château-Musée Bucheneck, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Faites une pause musicale au château-musée du Bucheneck à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Au musée du Bucheneck, plusieurs moments musicaux vous seront présentés par les _**Agrémens Enchanteurs**_ : Annick Brunot, Claire Ledain, Olivier Ringenbach et André Reichert vous invitent à écouter des œuvres de Haendel, Telemann, Hotteterre, Loeillet… _Instruments : clavecin, violoncelle, flûte à bec._

Gratuit.

Château-Musée Bucheneck Rue Kageneck, 68360 Soultz-Haut-Rhin Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

