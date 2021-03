Besancon Promenade Micaud Besançon, Doubs Promenade Micaud Promenade Micaud Besancon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Promenade Micaud

du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin à Promenade Micaud

En plein centre-ville, cette promenade le long du Doubs, créée en 1840 sur les plans de l’architecte Alphonse Delacroix, a reçu plus tard des embellissements dus au paysagiste Brice Michel.

Découvrez de vastes pelouses ornées de massifs de plantes annuelles, de vivaces et de mosaïculture. Admirez de nombreuses essences d’arbres, locales et exotiques. Profitez d’un promenade le long du Doubs Promenade Micaud Avenue Édouard Droz – 25000 Besançon, Bourgogne-Franche-Comté Besancon Doubs

