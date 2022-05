Promenade méditative Hauteroche Hauteroche Catégories d’évènement: Hauteroche

Jura

Promenade méditative Hauteroche, 14 mai 2022, Hauteroche. Promenade méditative Hauteroche

2022-05-14 – 2022-05-14

Hauteroche Jura Hauteroche EUR Se retrouver en pleine nature pour méditer, dérouler ses pas en pleine conscience, prendre un temps pour soi.

Moment d’immersion dans la nature, dans l’ici et maintenant, dans ce qui vit et respire… christine.abt@chasseurdujura.com +33 3 84 85 19 17 Se retrouver en pleine nature pour méditer, dérouler ses pas en pleine conscience, prendre un temps pour soi.

Moment d’immersion dans la nature, dans l’ici et maintenant, dans ce qui vit et respire… Hauteroche

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hauteroche, Jura Autres Lieu Hauteroche Adresse Ville Hauteroche lieuville Hauteroche Departement Jura

Hauteroche Hauteroche Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauteroche/

Promenade méditative Hauteroche 2022-05-14 was last modified: by Promenade méditative Hauteroche Hauteroche 14 mai 2022 Hauteroche Jura

Hauteroche Jura