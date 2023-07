JAZZ À SÈTE : PAT METHENY SIDE-EYE / MADELEINE ET SALOMON Promenade Maréchal Leclerc Sète, 15 juillet 2023, Sète.

Sète,Hérault

Le concert Pat Metheny Side-Eye et Madeleine & Salomon est au programme du Bulle de Jazz Festival 2023..

2023-07-15 21:00:00 fin : 2023-07-15 . EUR.

Promenade Maréchal Leclerc

Sète 34200 Hérault Occitanie



The Pat Metheny Side-Eye and Madeleine & Salomon concert is on the program for the Bulle de Jazz Festival 2023.

El concierto de Pat Metheny Side-Eye y Madeleine & Salomon figura en el programa del Festival de la Bulle de Jazz 2023.

Das Konzert Pat Metheny Side-Eye und Madeleine & Salomon steht auf dem Programm des Bulle de Jazz Festival 2023.

Mise à jour le 2023-03-17 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE