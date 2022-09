Promenade littéraire avec Jacques Geoffroy, 1 octobre 2022, .

Promenade littéraire avec Jacques Geoffroy



2022-10-01 – 2022-10-01

Balade littéraire et patrimoniale sur les pas de Marcel Aymé. Proposée par Jacques Geoffroy, l’auteur du livre Promenades littéraires avec Marcel Aymé en vente à la librairie La Passerelle.

Cette promenade vous conduira à la recherche du moulin de la Sourdine !

Se promener dans la ville de Dole ou dans le village de Villers-Robert, c’est découvrir les lieux des premiers romans de Marcel Aymé. Mais l’inverse est également vrai. Lire les romans de Marcel Aymé, c’est parcourir les rues doloises, le village de Villers-Robert et sa campagne environnante. Brûlebois, La Table-aux-Crevés, La rue sans nom, La Jument verte, Le Moulin de la Sourdine, Gustalin et La Vouivre sont autant d’invitations à la lecture et à la promenade. Ce guide propose sept itinéraires, non pas tant sur les traces de l’écrivain que sur celles de ses personnages, et montre à quel point les lieux jurassiens ont nourri et conditionné l’écriture romanesque du jeune écrivain. Suivez le guide !

Sur réservation. Groupe limité à 16 personnes.

Durée : 1h30

