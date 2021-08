Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre, Orne Promenade-lecture Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Orne

Promenade-lecture Athis-Val de Rouvre, 15 août 2021, Athis-Val de Rouvre. Promenade-lecture 2021-08-15 – 2021-08-15 Café-livre Lire et flâner 8 rue de la Suisse Normande

Athis-Val de Rouvre Orne Promenade-lecture à travers les ruelles de La Carneille, sous la houlette des membres de l’Association Écrivains en Suisse Normande, pour la présentation-lecture du 3è recueil de nouvelles intitulé : « Armoires à Histoires ».

Danse avec SÉLÉNA. Promenade-lecture à travers les ruelles de La Carneille, sous la houlette des membres de l’Association Écrivains en Suisse Normande, pour la présentation-lecture du 3è recueil de nouvelles intitulé : « Armoires à Histoires ».

Danse avec SÉLÉNA. +33 6 61 15 16 41 Promenade-lecture à travers les ruelles de La Carneille, sous la houlette des membres de l’Association Écrivains en Suisse Normande, pour la présentation-lecture du 3è recueil de nouvelles intitulé : « Armoires à Histoires ».

Danse avec SÉLÉNA. dernière mise à jour : 2021-08-10 par

Détails Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre, Orne Autres Lieu Athis-Val de Rouvre Adresse Café-livre Lire et flâner 8 rue de la Suisse Normande Ville Athis-Val de Rouvre lieuville 48.82497#-0.40856