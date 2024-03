Promenade le long des ports en vélo électrique Trégastel, jeudi 1 août 2024.

Promenade le long des ports en vélo électrique Trégastel Côtes-d’Armor

Partez pour une après-midi à vélo électrique à la découverte des petits ports bretons…

Avec Yann, enfant du pays, vous allez pédaler sur les traces des pêcheurs et découvrir toute la richesse de cette côte parsemée d’ilôts. En partant de Trestel, une première boucle vous amènera jusqu’à Port L’épine. Cette pointe rocheuse au riche passé militaire offre une très belle vue sur l’île Tomé et les 7 Îles. Puis, passage par port Le Goff, avec, sur le chemin de cette deuxième boucle en campagne, une petite pause dégustation locale avant de rejoindre Port-Blanc. C’est en longant la mer que vous prendrez le chemin du retour avec des images et des souvenirs pleins les yeux.

Tout public à partir de 1,50 m . Casque et vélos fournis.

Apéritif en fin de sortie avec des produits locaux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 14:30:00

fin : 2024-08-01 17:30:00

Trestel

Trégastel 22660 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Promenade le long des ports en vélo électrique Trégastel a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose