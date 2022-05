Promenade : “Laissez-vous guider par Delacroix” Musée national Eugène-Delacroix, 5 juin 2022, Paris.

Promenade : “Laissez-vous guider par Delacroix”

Musée national Eugène-Delacroix, le dimanche 5 juin à 11:30

Eugène Delacroix a passé la plus grande partie de sa vie à Paris. La ville et ses différents quartiers conservent la trace de la vie et du travail du grand peintre ; ses ateliers, ses grands décors, les hommages rendus en sa mémoire… Du musée Delacroix au jardin du Luxembourg, partez à la rencontre du quartier de Saint-Germain-des-Prés, cher à d’Eugène Delacroix. A travers une visite guidée d’une heure trente, en famille ou entre amis, découvrez les lieux marquants de la vie et de l’œuvre du peintre, en lien avec l’exposition [Delacroix et la nature](http://www.musee-delacroix.fr/fr/actualites/expositions/).

5 euros (tarif unique), visite du musée non comprise dans le billet

Profitez d’une promenade dans le quartier Saint-Germain-des-Prés dans les pas de Delacroix, sur la thématique de la nature.

Musée national Eugène-Delacroix 6 rue de Fürstenberg 75006 Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T11:30:00 2022-06-05T13:00:00