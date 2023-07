Raid Jersey-Carteret à bord de la Neire Mâove Promenade J. Barbey d’Aurevilly Barneville-Carteret, 28 juillet 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Suivez de près la célèbre course d’avirons Jersey-Carteret à bord de la goélette Neire Mâove ! A bord du vieux gréement, au départ de Carteret, cap sur Gorey pour vivre l’aventure avec les sportifs !

Départ le 28 juillet, retour le 29 juillet en fin de journée.

Tarifs : 160,00€

10 personnes maximum à bord.

Informations pratiques :

L’association prendra contact avec chaque passager pour un brief particulier avant le départ.

Le jour J, RDV au port de Carteret, munis de votre billet et de votre passeport !

En mer, on lutte contre les « 4 F » : la Faim, le Froid, la Fatigue, et la « Foif » !

On emmène donc : des vêtements chauds, un manteau imperméable, un pantalon jambes longues, des chaussures fermées/bottes, bonnet ou casquette et lunettes de soleil, duvet et nécessaire pour passer deux jours à bord.

Les excursions demandent de bonnes conditions physiques. En cas de doute, nous vous conseillons vivement d’aller à la rencontre de l’équipage, à bord de la goélette au port de Carteret pour constater les conditions d’accès au vieux gréement, et ce avant d’effectuer votre réservation.

Les animaux ne sont pas admis à bord de la goélette..

Vendredi 2023-07-28 14:00:00 fin : 2023-07-29 . .

Promenade J. Barbey d’Aurevilly

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Get a close-up view of the famous Jersey-Carteret rowing race aboard the schooner Neire Mâove! Aboard the old rigging from Carteret, head for Gorey to experience the adventure with the athletes!

Departure on July 28, return on July 29 at the end of the day.

Price: 160.00?

10 people maximum on board.

Practical information :

The association will contact each passenger for a special briefing before departure.

On D-day, meet at the port of Carteret, with your ticket and passport!

At sea, we fight against the « 4 F’s »: Hunger, Cold, Fatigue, and « Foif »!

So bring warm clothes, a waterproof coat, long-legged pants, closed-toe shoes/boots, hat or cap and sunglasses, down jacket and all you need to spend two days on board.

Excursions require good physical condition. In case of doubt, we strongly advise you to meet the crew on board the schooner in the port of Carteret to check the conditions of access to the old rig, before making your reservation.

Pets are not allowed on board the schooner.

¡Siga de cerca la famosa regata de remos Jersey-Carteret a bordo de la goleta Neire Mâove! A bordo del viejo aparejo, partiendo de Carteret, diríjase a Gorey para vivir la aventura con los deportistas

Salida el 28 de julio, regreso el 29 de julio al final de la jornada.

Precio: 160,00

máximo 10 personas a bordo.

Información práctica :

La asociación se pondrá en contacto con cada pasajero para una sesión informativa especial antes de la salida.

El gran día, sólo tiene que presentarse en el puerto de Carteret con su billete y su pasaporte

En el mar, luchamos contra las « 4 F »: Hambre, Frío, Cansancio y « Foif »

Así que traiga ropa de abrigo, un abrigo impermeable, pantalones de pata larga, zapatos cerrados / botas, un sombrero o gorra y gafas de sol, un edredón y todo lo necesario para pasar dos días a bordo.

Las excursiones requieren una buena condición física. En caso de duda, le aconsejamos encarecidamente que se reúna con la tripulación a bordo de la goleta en el puerto de Carteret para comprobar las condiciones de acceso al antiguo aparejo antes de efectuar su reserva.

No se admiten animales a bordo de la goleta.

Verfolgen Sie das berühmte Ruderrennen Jersey-Carteret an Bord des Schoners Neire Mâove hautnah! An Bord der alten Takelage, die von Carteret aus startet, nehmen Sie Kurs auf Gorey, um das Abenteuer mit den Sportlern zu erleben!

Abfahrt am 28. Juli, Rückkehr am 29. Juli am Ende des Tages.

Preis : 160,00 ?

maximal 10 Personen an Bord.

Praktische Informationen :

Der Verein wird sich mit jedem Passagier in Verbindung setzen, um ihn vor der Abfahrt zu informieren.

Am Tag X treffen Sie sich mit Ihrem Ticket und Ihrem Reisepass am Hafen von Carteret!

Auf See kämpft man gegen die « 4 F »: Hunger, Kälte, Müdigkeit und Durst!

Wir nehmen also mit: warme Kleidung, einen wasserdichten Mantel, lange Hosenbeine, geschlossene Schuhe/Stiefel, Mütze oder Kappe und Sonnenbrille, Daunenjacke und alles, was man braucht, um zwei Tage an Bord zu verbringen.

Die Exkursionen erfordern eine gute körperliche Verfassung. Im Zweifelsfall empfehlen wir Ihnen, sich vor Ihrer Buchung mit der Crew an Bord des Schoners im Hafen von Carteret zu treffen, um die Zugangsbedingungen für die alte Takelage festzustellen.

Tiere sind an Bord des Schoners nicht erlaubt.

