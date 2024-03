Promenade insolite sur un étang sans eau Lingé, mercredi 24 juillet 2024.

Mercredi

Marcher au coeur d’un étang sans eau, c’est peu fréquent et cela offre un autre point de vue sur le paysage. C’est l’occasion aussi de découvrir une faune et flore particulières.

Pratiquée en moyenne tous les 10 ans, l’assec consiste à laisser vides les étangs tout un printemps et un été. Cependant, la nature ne déserte pas pour autant le site ainsi asséché. Au fil du printemps, des espèces végétales et animales différentes vont s’implanter et utiliser ce nouvel espace. Certaines de ces espèces sont très spécifiques, d’autres encore sont rares. Hors des sentiers battus, cette promenade nous emmène à la découverte de cet habitat méconnu et surprenant, hors des sentiers battus, sur le fond même de l’étang. 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 09:30:00

fin : 2024-07-24 12:00:00

4 route de Rosnay

Lingé 36220 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

