Promenade hors les murs | Le Paris arabe historique Institut du monde arabe, 18 septembre 2021, Paris.

Institut du monde arabe, le samedi 18 septembre à 15:00

L’IMA est le point de départ de la promenade qui s’achève à la mosquée de Paris. Ce parcours-promenade est de quatre étapes, environ 2h de riches découvertes : L’IMA, dont la mission est de faire connaître le monde arabe, en est le point de départ. Son bâtiment, à l’architecture contemporaine, contribue au dialogue entre les cultures occidentale et arabe. La visite se poursuit devant le Collège de France et la Sorbonne, pour y évoquer les premiers enseignements de l’arabe sous François 1er, la curiosité française pour l’Orient au XVIIIe s. et sous l’Empire. Puis, dans l’une des plus anciennes églises de Paris, Saint-Julien-le-Pauvre on parlera des lieux de cultes des chrétiens arabes de France. On rappellera, l’attraction exercée par Paris sur le monde arabe. La présence de réformateurs et des érudits arabes au XIXe s dans le quartier, les débats d’idées qui les ont agités. C’est ici que sont nées les premières imprimeries, les premiers journaux en langue arabe en France. Les librairies arabes d’aujourd’hui, en sont les héritières. La promenade s’achève par la visite de la Mosquée de Paris.

Gratuit sur réservation

Cette visite-conférence dans le Ve arrondissement permet de prendre la mesure des liens privilégiés entre le monde arabe et la France.

Institut du monde arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris



