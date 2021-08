Luynes La Grange Indre-et-Loire, Luynes Promenade historique dans la ville La Grange Luynes Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

La Grange, le samedi 18 septembre à 14:00

La promenade commencera sur le parvis de La Grange. Elle se poursuivra dans la chapelle de l’ancien hôpital ducal puis passera par le Prieuré Saint-Venant. Après un arrêt commenté à l’un des plus beaux points de vue que Luynes offre, la promenade passera par la halle, la maison dite “du XVe” et l’église Saint-Geneviève. Visite commentée à la découverte de l’histoire du centre-bourg et de ses plus beaux points de vue. Promenade animée par Marc Cocset, Président de l’association Revivance du Patrimoine en Pays Luynois. La Grange Allée Aimé Richardeau, 37230 Luynes Luynes Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

