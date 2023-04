MINIFESTIVAL GRAFFITI AUTOUR DE L’EAU Promenade Hildegarde Metz AGENCE INSPIRE METZ Metz Catégories d’Évènement: Metz

Moselle Metz . 8 Grapheurs de la région sont invités par la buvette du plan d’O a réaliser 4 fresques géantes de 16 m² chacune. L’évènement se déroule toute la journée. Libre d’accès et gratuit pour tous les amateurs de Graphiti , de streetart ! Venez nombreux voir ces œuvres se dessiner sous vos yeux ! AnthonyRollin@hotmail.fr BUVETTE DU PLAN D’O

