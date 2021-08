Passy Parking du Mémorial du Roc des Fiz Haute-Savoie, Passy Promenade guidée “Plateau d’Assy : l’Art, le Sacré, la Santé” Parking du Mémorial du Roc des Fiz Passy Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Parking du Mémorial du Roc des Fiz, le samedi 16 octobre à 14:30

Partez à la découverte d’un site architectural exceptionnel ! A l’aide de photographies et d’images d’archives, un guide du patrimoine vous racontera l’histoire de cette station climatique de haute altitude. L’occasion de découvrir ces anciens sanatoriums, reconnus pour leur qualité architecturale autant technique qu’esthétique. Rendez-vous à 14h30 au parking du mémorial du Roc des Fiz, situé le long de la route de Plaine-Joux en face de Praz-Coutant et de la résidence Le Fontenay. Pour cette balade pédestre d’environ 2h30, prévoyez des chaussures de randonnée imperméable et rigide, des bâtons de marche et une bouteille d’eau.

Réservation auprès de l’Office du tourisme de Passy.

2021-10-16T14:30:00 2021-10-16T17:00:00

