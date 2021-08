Passy Centre culturel municipal Haute-Savoie, Passy Promenade guidée “Entre ciel et terre, la passerelle du Nant-Bordon” Centre culturel municipal Passy Catégories d’évènement: Haute-Savoie

En compagnie d’un guide du patrimoine, offrez-vous un circuit culturel qui vous entrainera jusqu’à la passerelle au-dessus du Nant-Bordon, véritable voie aérienne reliant l’ancienne route du Plateau d’Assy au site naturel du Lac Vert. Au pied de la passerelle, l’entreprise Altitude Construction, concepteur et réalisateur de l’ouvrage, partagera avec vous leur expérience sur ce projet. Rendez-vous à 14h au Centre culturel du Plateau d’Assy situé 35 place du Docteur Joly, le long de l’avenue du Docteur Jacques Arnaud. Pour cette balade d’environ 2h30, prévoyez des chaussures de randonnée imperméables et rigides, des bâtons de marche et une bouteille d’eau.

Sur réservation auprès de l’Office du tourisme de Passy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Passy Autres Lieu Centre culturel municipal Adresse Plateau d'Assy Ville Passy lieuville Centre culturel municipal Passy