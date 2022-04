PROMENADE GUIDÉE : À L’ÉCOUTE DU CHANT DES OISEAUX Soucht Soucht Catégories d’évènement: Moselle

Soucht

PROMENADE GUIDÉE : À L’ÉCOUTE DU CHANT DES OISEAUX Soucht, 27 avril 2022, Soucht. PROMENADE GUIDÉE : À L’ÉCOUTE DU CHANT DES OISEAUX Rue d’Alsace Parking du Cimetière Soucht

2022-04-27 08:00:00 08:00:00 – 2022-04-27 Rue d’Alsace Parking du Cimetière

Soucht Moselle Soucht À l’écoute des chants d’oiseaux Les oiseaux sont habituellement discrets et furtifs, mais la saison des amours fait exception en trahissant leurs identités et dévoilant leurs talents. Au petit matin, quand leur concert bat son plein, laissez-vous émerveiller par cet élan plein de poésie et tentez de retenir quelques ritournelles et retrouver leurs chanteurs! Rendez-vous au parking du cimetière à Soucht à 8h, mercredi 27 avril pour une promenade guidée animée par l’association Les Piverts. Gratuit. Sur réservation au 03 87 06 16 16 à l’Office de Tourisme du Pays de Bitche. contact@tourisme-paysdebitche.fr +33 3 87 06 16 16 https://www.facebook.com/tourismepdb Rue d’Alsace Parking du Cimetière Soucht

