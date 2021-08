Aÿ-Champagne Village d'Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne, Marne Promenade guidée à la découverte du village d’Aÿ Village d’Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne Catégories d’évènement: Aÿ-Champagne

le samedi 18 septembre à 11:00

### L’Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers propose une visite guidée d’Aÿ-Champagne, située au cœur du vignoble de Champagne dont les coteaux sont inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Partez à la découverte de cette ville un peu secrète, dont le vin fut très apprécié par le roi Henri IV. Vous découvrirez un bourg champenois traditionnel, au patrimoine riche et diversifié, et l’histoire de ce vignoble convoité par de nombreux rois. Vous flânerez dans des coteaux viticoles qui comptent parmi les plus anciens du vignoble champenois.

Gratuit. Inscription obligatoire. 25 personnes maximum.

Village d'Aÿ-Champagne Place de la Libération, 51160 Aÿ Aÿ-Champagne Ay Marne

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00

