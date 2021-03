Poissy Parc Meissonier Poissy, Yvelines Promenade-guidée : A la découverte du parc Meissonier Parc Meissonier Poissy Catégories d’évènement: Poissy

**Promenade-guidée : A la découverte du Parc Meissonier**

——————————————————— Avec l’arrivée des beaux jours, le parc Meissonier vous dévoile ses secrets. Au cours d’une agréable promenade commentée à deux voix, avec une guide et Marie-Louise Dussarrat, une passionnée de botanique, venez découvrir l’histoire de ce parc classé, ainsi que la variété des essences qui le compose. Réservation obligatoire au 01 39 22 53 54

Lieu de rendez-vous: entrée du Parc Meissonier, allée Anne-de-Marquets, devant le pigeonnier

Gratuit / Réservation obligatoire au 01 39 22 53 54 / 20 personnes maximum

