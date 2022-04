Promenade gratuite en vélo électrique – Villeréal à Monflanquin Villeréal Villeréal Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeréal Lot-et-Garonne Venez tester les vélos électriques de Stations Bee’s lors d’une balade de bourg à bourg et alentours, par des routes alternatives, en toute sécurité.

Accessible à tout le monde. Il est possible de prendre les enfants jusqu'à 5 ans en siège bébé ou remorque. Nous laissons la possibilité aux intéressé.es d'envoyer leur propositions de parcours.

+33 6 26 21 80 85

Lezbroz

