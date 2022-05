Promenade gourmande Truchtersheim Truchtersheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Truchtersheim Bas-Rhin 0 EUR L’Etoile Sportive de Pfettisheim, en collaboration avec les fermes du village, organise à nouveau cette année une marche gourmande pour vous régaler tout en découvrant les acteurs et paysages locaux ! Un parcours de 8km avec 8 étapes. Départs de 10h30 à 13h – RDV à la ferme Boime-Daul. Promenade gourmande le 5 juin à Pfettisheim.

Départs de 10h30 à 13h00.

+33 6 11 54 07 89

