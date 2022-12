Promenade gourmande Grussenheim Grussenheim Grussenheim Catégories d’évènement: Grussenheim

Promenade gourmande rue d'Alsace Grussenheim Haut-Rhin

2023-05-08

Grussenheim

Haut-Rhin

Haut-Rhin Grussenheim EUR Cette balade printanière de 10 km vous permettra de découvrir les berges de la Blind et ses petits ponts ainsi que les charmes du village de Grussenheim. Elle sera agrémentée de 5 pauses gourmandes, composés de produits frais et de saison. La journée se terminera par une animation musicale avec possibilité de tartes flambées. Sur réservation avant le 26/4. Promenade gourmande de 10km agrémentée de 5 pauses gourmandes de saison. +33 6 32 46 20 54 Grussenheim

