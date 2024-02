Promenade gourmande en Côte d’Albâtre, un 1er avril à Pâques ! Grainville-la-Teinturière, samedi 30 mars 2024.

Promenade gourmande en Côte d’Albâtre, un 1er avril à Pâques ! Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime

Pour la 1ère promenade gourmande de 2024, celle-ci sera dédiée aux enfants !

Le temps d’un après-midi, venez découvrir notre territoire à travers une petite promenade (3km) accompagnée et commentée.

Au départ du parking des Basses Eaux, à Grainville-la-Teinturière ce sera l’occasion de fêter ensemble le 1er avril et Pâques. Cette balade sera ponctuée de jeux, farces et découvertes. Pour cela n’oubliez pas de préparer vos meilleures histoires drôles. A la fin de cette sortie, une dégustation de produits du terroir vous sera offerte.

Activité gratuite, à partir de 5 ans (enfants accompagnés d’un adulte), places limitées (pour chaque boucle seront prioritaires les nouveaux inscrits afin que chacun ait la possibilité de découvrir l’une des 7 sorties de la saison).

Chaussures de randonnée obligatoires et des vêtements adaptés à la météo du jour.

Heure du Rendez-vous 15h30 ;

Durée totale environ 2h30.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 15:30:00

fin : 2024-03-30 18:00:00

Parking des Basses-eaux

Grainville-la-Teinturière 76450 Seine-Maritime Normandie

L’événement Promenade gourmande en Côte d’Albâtre, un 1er avril à Pâques ! Grainville-la-Teinturière a été mis à jour le 2024-02-19 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre