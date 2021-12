Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Promenade géologique sur Mars Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Promenade géologique sur Mars
Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris

Accessible à partir de 10 ans. Depuis les années 70, Mars nous est de plus en plus familière grâce aux observations satellites. Les images et analyses effectuées sur place par des rovers permettent désormais de réaliser une vraie géologie de terrain, en comparant les structures qu'on y observe et celles étudiées sur Terre. Le but ? Mieux connaître l'histoire de la planète. 10 ans et + Partons en excursion sur la planète rouge pour mieux comprendre son histoire.

