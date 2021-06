Promenade géologique sur Mars Les Étincelles du Palais de la découverte, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Paris.

Promenade géologique sur Mars

du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet à Les Étincelles du Palais de la découverte

Accessible à partir de 10 ans.

Depuis les années 70, Mars nous est de plus en plus familière grâce aux observations satellites. Les images et analyses effectuées sur place par des rovers permettent désormais de réaliser une vraie géologie de terrain, en comparant les structures qu’on y observe et celles étudiées sur Terre. Le but ? Mieux connaître l’histoire de la planète et déterminer si la vie a pu s’y développer. **Batiment**: – Salle 1 – Les étincelles du Palais de la découverte **Thèmes**: Géosciences **Activités**: Exposés, Projection-Débat, Démonstration

Les sondes envoyées vers Mars fournissent des informations essentielles sur son histoire. Les rovers parcourant sa surface réalisent une véritable géologie de terrain. La vie a-t-elle pu y apparaître?

Les Étincelles du Palais de la découverte Jardin Caroline Aigle, 186 rue Saint Charles, Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T14:20:00 2021-07-07T15:20:00;2021-07-07T14:20:00 2021-07-07T15:20:00;2021-07-10T13:00:00 2021-07-10T14:00:00;2021-07-10T13:00:00 2021-07-10T14:00:00;2021-07-15T15:40:00 2021-07-15T16:40:00;2021-07-15T15:40:00 2021-07-15T16:40:00;2021-07-24T13:00:00 2021-07-24T14:00:00;2021-07-24T13:00:00 2021-07-24T14:00:00;2021-07-30T17:00:00 2021-07-30T18:00:00;2021-07-30T17:00:00 2021-07-30T18:00:00