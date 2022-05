Promenade gastronomique : L’Estuaire Sigloy, 13 mai 2022, Sigloy.

Promenade gastronomique : L’Estuaire Sigloy

2022-05-13 11:00:00 – 2022-05-22 14:00:00

Sigloy Loiret Sigloy

Nouvelle formule ! La promenade gastronomique en Loire “L’estuaire” en collaboration avec “Les Saveurs de l’océan”. Une sortie en Loire qui comprend une balade commentée et un repas complet : apéritif au champagne avec ses bouchées, plateau de fruits de mer, café/thé gourmand et boissons comprises. Départ de l’Embarcadère à 11h et retour à 14h. Renseignements et réservation par téléphone au 06.74.54.36.61.

Partez à la découverte de la Loire avec les Passeurs de Loire

contact@passeursdeloire.fr +33 6 80 91 58 61 http://www.passeursdeloire.fr/

Nouvelle formule ! La promenade gastronomique en Loire “L’estuaire” en collaboration avec “Les Saveurs de l’océan”. Une sortie en Loire qui comprend une balade commentée et un repas complet : apéritif au champagne avec ses bouchées, plateau de fruits de mer, café/thé gourmand et boissons comprises. Départ de l’Embarcadère à 11h et retour à 14h. Renseignements et réservation par téléphone au 06.74.54.36.61.

Séverine Gourbeault

Sigloy

dernière mise à jour : 2022-05-11 par