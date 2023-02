Promenade gastronomique du Schenkenberg Obernai Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Obernai

Promenade gastronomique du Schenkenberg, 27 août 2023, Obernai . Promenade gastronomique du Schenkenberg Place du Forum Obernai Bas-Rhin

2023-08-27 10:00:00 – 2023-08-27 Obernai

Bas-Rhin EUR Depuis 20 ans, la corporation des vignerons d’Obernai propose le dernier dimanche d’Août, de déguster ses vins au cœur de la colline du Schenkenberg dans le cadre d’une promenade gastronomique de 8 km ponctuée de 9 pauses gourmandes.

Les vins dégustés seront en vente en fin de parcours.

Le circuit emprunte exclusivement des sentiers pédestres hors circulation routière, vue panoramique exceptionnelle sur la plaine d’Alsace et sur le Mont Sainte Odile au Mémorial (Croix blanche).

Inscription et paiement en ligne (sans frais) ICI

Visualisation en direct des créneaux disponibles. Début des inscriptions pour 2023 dès le printemps.

Animation musicale et tartes flambées en fin de parcours.

Les départs se feront par groupes entre 10h et 13h30. Balade gastronomique de 8km environ, ponctuée de 9 pauses gourmandes dans le vignoble du Schenkenberg. +33 3 88 95 58 03 Obernai

dernière mise à jour : 2023-01-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse Place du Forum Obernai Bas-Rhin Ville Obernai lieuville Obernai Departement Bas-Rhin

Obernai Obernai Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai /

Promenade gastronomique du Schenkenberg 2023-08-27 was last modified: by Promenade gastronomique du Schenkenberg Obernai 27 août 2023 Bas-Rhin Obernai Place du Forum Obernai Bas-Rhin

Obernai Bas-Rhin