Celles Celles Celles, Dordogne Promenade gastronomique « Au clair de Lune » avec Loisirs & Découvertes Celles Celles Catégories d’évènement: Celles

Dordogne

Promenade gastronomique « Au clair de Lune » avec Loisirs & Découvertes Celles, 12 juin 2021-12 juin 2021, Celles. Promenade gastronomique « Au clair de Lune » avec Loisirs & Découvertes 2021-06-12 – 2021-06-12

Celles Dordogne Celles Promenade gastronomique « Au clair de Lune ». Prévoir lampes de poche et gilets de sécurité. Circuit de 2h30 environ – Entrée : de la Ferme Lafayas – Plat : Ferme de la Cote – Dessert : sous la Halle. Tarif 15€. 8€ (enfant-10 ans) sur réservation. Rendez-vous 15 mn avant le départ. Promenade gastronomique « Au clair de Lune ». Prévoir lampes de poche et gilets de sécurité. Circuit de 2h30 environ – Entrée : de la Ferme Lafayas – Plat : Ferme de la Cote – Dessert : sous la Halle. Tarif 15€. 8€ (enfant-10 ans) sur réservation. Rendez-vous 15 mn avant le départ. Promenade gastronomique « Au clair de Lune ». Prévoir lampes de poche et gilets de sécurité. Circuit de 2h30 environ – Entrée : de la Ferme Lafayas – Plat : Ferme de la Cote – Dessert : sous la Halle. Tarif 15€. 8€ (enfant-10 ans) sur réservation. Rendez-vous 15 mn avant le départ. Promenade gastronomique « Au clair de Lune ». Prévoir lampes de poche et gilets de sécurité. Circuit de 2h30 environ – Entrée : de la Ferme Lafayas – Plat : Ferme de la Cote – Dessert : sous la Halle. Tarif 15€. 8€ (enfant-10 ans) sur réservation. Rendez-vous 15 mn avant le départ. © Pixabay

Détails Catégories d’évènement: Celles, Dordogne Étiquettes évènement : Autres Lieu Celles Adresse Ville Celles lieuville 45.29519#0.41068