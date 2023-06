Concert de la Fanfare Clandestine Promenade Florence Arthaud – 62 Quai de la Seine 75019 Paris, 21 juin 2023, Paris.

Concert de la Fanfare Clandestine Mercredi 21 juin, 19h30 Promenade Florence Arthaud – 62 Quai de la Seine 75019

Composée de cuivres (trompettes, cornets, bugles, trombones, et tubas) et de percussions, la Fanfare Clandestine va vous faire vibrer au son d’un répertoire varié, allant du jazz à la soul, des musiques de film au rock, et du reggae et à la funk.

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T22:30:00+02:00

