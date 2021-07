Saint-Jean-de-la-Ruelle Bibliothèque du Chat Perché Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Promenade Festive et Fanfaronnante par la compagnie Matulu Bibliothèque du Chat Perché Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Bibliothèque du Chat Perché, le jeudi 8 juillet à 18:30

En août 2020, la Cie Matulu avait enflammé la fin de saison estivale de Saint Jean de la Ruelle en faisant découvrir le centre-ville sous un jour nouveau. Cette année, ils ouvriront le bal avec une déambulation festive et musicale au coeur du quartier des Chaises, en pleine mutation. Et cela tombe bien, car la Compagnie Matulu a choisi comme thématique : le chantier… Prêts pour les suivre dans une exploration riche en coups de théâtre et coups de pioche ?

Gratuit – tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T18:30:00 2021-07-08T20:30:00

