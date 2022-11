PROMENADE FÉÉRIQUE – OUVERTURE Hettange-Grande, 3 décembre 2022, Hettange-Grande.

PROMENADE FÉÉRIQUE – OUVERTURE

place Marcel Loes Hettange-Grande Moselle

2022-12-03 16:30:00 16:30:00 – 2022-12-04

Hettange-Grande

Moselle

La féérie de Noël s’empare de la ville. La Promenade Féérique s’ouvre pour le plus grands bonheurs des petits et grands lors d’un weekend plein de surprises.

Le samedi, profitez du concert des sœurs Hormain. Frédéric, Ilze et leurs trois filles interpréteront aux violons des musiques de Noël.

Le dimanche, la Reine des Neiges ravira les fans : Olaf, Anna et Elsa seront présents au chalet bleu pour une photo. La chapelier fou et Alice au Pays des Merveilles les accompagneront et distribueront des friandises.

Les associations AS Soetrich et M’Danse s’occuperont des animations et de la restauration.

accueil@ville-hettange-grande.com +33 3 82 53 10 02 https://www.ville-hettange-grande.com/

