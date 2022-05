Promenade et pique-nique fleuri au Moulin Jaune Le Moulin Jaune, 4 juin 2022, Crécy-la-Chapelle.

Le laboratoire de création et jardin remarquable du Moulin Jaune est un lieu idéal pour s’échapper et effacer les frontières entre rêve et réalité. Il inspire et appelle à retrouver son âme d’enfant. Sortez du placard les robes et chemises fleuries, mettez les fleurs à la boutonnière ou dans les cheveux, remplissez votre panier de pique-nique d’une nappe multicolore et de salades de fleurs et de fruits et vous pourrez peut-être partager un verre de bulles pétillantes près d’un bateau à l’envers dont l’ancre s’accroche aux nuages. Le Moulin Jaune vous convie à participer à son laboratoire de création : apportez vos jeux, créations, costumes, pique-niques, jeux, chants, instruments…. le jardin est à vous et à votre imaginaire.

Réservation conseillée – Tarif plein : 20€ / De 3 à 12 ans : 15 €

Le Moulin Jaune 1 sente du Moulin-Nicole 77580 Crécy-la-Chapelle Crécy-la-Chapelle Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T19:00:00