Son ar Mein Consort On retrouve dans la tradition bretonne une gwerz évoquant le rapt d’une jeune fille par les Anglais au Dourduff, là où se trouvait le port de Morlaix et son chantier naval. Cette gwerz servira de fil rouge à la promenade et sera mêlée de musiques de circonstances qu’on aurait pu entendre dans le port international qu’était Morlaix. Marthe Vassallo, chant | Olivier Depoix, chant et cornemuse | Emmanuelle Huteau, chant et hautbois anciens Lieu : Plouezoc’h, précision à confirmer. 1522, RECONSTRUCTION D’UNE VILLE

