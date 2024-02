PROMENADE ET GOURMANDISES MONTAGNARDES Cornimont, mercredi 24 juillet 2024.

PROMENADE ET GOURMANDISES MONTAGNARDES Cornimont Vosges

Sous la fraîcheur de la forêt, Pierre-Yves MANSUY dit PYM, vous fera découvrir à l’issue de la promenade des saveurs locales à déguster et à boire. Vous pourrez ainsi découvrir les produits typiques de nos montagnes. Pour suivre l’animation, petits et grands devront se munir de chaussures de marche fermées avec une bonne adhérence, d’un sac à dos, d’une petite collation, d’une bouteille d’eau. Et selon les conditions climatiques d’un couvre-chef, de lunettes de soleil, d’un vêtement de pluie. En cas de soucis médicaux, prévenir l’encadrant et prendre d’éventuels traitements. Tarif unique de 6 euros par personne, comprenant une entrée au musée (gratuit pour les moins de 10 ans). Départ du musée à 14 heures (début de l’animation à 14 heures 30). Dès 6 ans. Tous les enfants devront être accompagnés d’au moins un adulte. Réservation obligatoire auprès du musée.Tout public

6 EUR.

23 Route de Lansauchamp

Cornimont 88310 Vosges Grand Est musee1001racines@outlook.com

